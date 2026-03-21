Cercado de Lima: camioneta fuera de control atropelló a tres trabajadores de limpieza

El accidente se registró anoche alrededor de las 10:30 p.m. Una camioneta fuera de control atropelló a tres trabajadores de limpieza, en el cruce del jirón Huancavelica y la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, los empleados realizaban su labor cuando apareció la camioneta a toda velocidad. Choca primero con la pared de una vivienda, tras lo cual embiste a los trabajadores.

MÚLTIPLES HERIDAS

Los trabajadores fueron identificados como Luis Campos Sánchez (31), Javier Cortez Panez (20) y Luis Campos Urquia (39), quienes resultaron múltiples heridas y fueron trasladados de emergencia a una clínica local.

En un comunicado, la Municipalidad de Lima aseguró que los trabajadores no sufrieron lesiones de consideración y fueron dados de alta horas después. El responsable del atropello fue detenido y afronta una investigación.