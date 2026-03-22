San Miguel: banda armada intercepta vehículo y roba lingotes de oro en subida Escardó

Delincuentes con armas de largo alcance y chalecos antibalas redujeron a los ocupantes de una camioneta que trasladaba oro hacia el Callao. Tras el violento asalto, huyeron sin dejar rastro.

Un violento asalto se registró la mañana de este domingo en el distrito de San Miguel, donde un grupo de delincuentes armados interceptó una camioneta que transportaba lingotes de oro con destino al Callao. El hecho ocurrió en plena subida Escardó y generó gran alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, al menos tres vehículos participaron en la intervención, cerrándole el paso a la unidad para obligarla a detenerse. La escena fue captada por un transeúnte, cuyas imágenes evidencian la rapidez y coordinación del ataque.

Los sujetos descendieron de los autos portando armas de largo alcance, además de chalecos antibalas y el rostro cubierto. Bajo amenazas, redujeron a los ocupantes del vehículo, a quienes también habrían golpeado antes de concretar el robo.

Fuente: Edison Rentería

Las víctimas relataron a la Policía que los delincuentes actuaron con extrema violencia y se llevaron los lingotes en cuestión de minutos. Tras ello, escaparon con rumbo al Callao, sin que hasta el momento se reporte su captura.

Hasta ahora, no se ha precisado la cantidad exacta de oro sustraído ni el valor económico de lo robado. En tanto, agentes policiales llegaron al lugar, restringieron el tránsito en la zona y continúan con las investigaciones para dar con los responsables.