EsSalud duplica capacidad quirúrgica con nueva sala de operaciones en hospital de San Juan de Lurigancho

Con este nuevo espacio quirúrgico, el Hospital Aurelio Díaz Ufano reducirá tiempos de espera para pacientes asegurados y realizará más de 2880 cirugías adicionales al año.

Con el objetivo de hacer frente al embalse de cirugías, el Hospital I Aurelio Díaz Ufano, de la Red Prestacional Almenara, del Seguro Social de Salud (EsSalud), inauguró su tercera Sala Quirúrgica de Cirugías Electivas, la cual permitirá duplicar la capacidad resolutiva de este establecimiento ubicado en el distrito limeño en San Juan de Lurigancho.

La nueva sala quirúrgica cuenta con moderno equipamiento médico y personal especializado, entre ellos dos cirujanos, dos anestesiólogos, un oftalmólogo, tres licenciados y dos técnicos de enfermería.

Los modernos ambientes cumplen con todas las normas de bioseguridad y señalización, garantizando un entorno seguro y eficiente, y funcionará de lunes a sábado en turnos de mañana y tarde, lo que permitirá realizar entre ocho y 10 cirugías adicionales cada día. En ella se atenderán especialidades de alta demanda como cirugía general, gineco-obstetricia, oftalmología, ortopedia, otorrinolaringología y urología.

Con esta implementación, el hospital cuenta ahora con tres salas quirúrgicas donde se realizan cirugías electivas, lo que permitirá duplicar la cantidad de intervenciones realizadas, generando mayores oportunidades de atención para los asegurados y reduciendo el diferimiento de procedimientos quirúrgicos.

240 INTERVENCIONES ADICIONALES

Con esta nueva infraestructura hospitalaria se estima realizar aproximadamente 240 intervenciones adicionales al mes, lo que representa cerca de 2880 cirugías más al año.

Esta ampliación, además, contribuye a disminuir los riesgos clínicos asociados a la postergación de procedimientos, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la eficiencia en el uso de recursos.