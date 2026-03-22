Panadero recupera la visión tras cirugía de catarata en hospital de EsSalud

Esta cirugía se enmarca en la Maratón Quirúrgica Nacional impulsada por EsSalud, que busca reducir la lista de espera de intervenciones a nivel nacional.

Un paciente de 60 años recuperó la visión de su ojo derecho luego de someterse a una cirugía de catarata en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Canta Callao del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Se trata de Víctor Victorio Salazar, panadero de oficio, quien presentaba una catarata en su único ojo funcional, debido a que el otro había perdido la visión por una cicatriz antigua. La intervención estuvo a cargo del médico oftalmólogo Denis Samir Choque Mendoza, quien aplicó la técnica de facoemulsificación, procedimiento que utiliza ultrasonido para fragmentar la catarata.

De acuerdo con el especialista, la operación se realizó con éxito y el paciente fue dado de alta 30 minutos después de la intervención. Esta cirugía se enmarca en la Maratón Quirúrgica Nacional impulsada por EsSalud, que busca reducir la lista de espera de intervenciones a nivel nacional.

Tras la operación, el paciente podrá retomar sus actividades cotidianas, entre ellas su trabajo como panadero, labor a la que se dedica desde hace aproximadamente 15 años. Asimismo, proyecta continuar con su formación en repostería y desarrollar su propio negocio.

CIFRAS

La Maratón Quirúrgica Nacional inició el pasado 11 de febrero y tiene como objetivo alcanzar 13 mil intervenciones en un periodo de 45 días en todo el país. En ese contexto, la Red Prestacional Sabogal ha realizado hasta el momento 978 cirugías en distintas especialidades.