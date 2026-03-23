Tres muertos por leptospirosis en el país: Piura y Tumbes son las más afectadas

Las intensas lluvias que han venido azotando al país han generado graves consecuencias. En el norte del Perú, se ha propagado una enfermedad que ya viene causando víctimas mortales.

La leptospirosis, una enfermedad que se transmite a través del contacto con agua contaminada con orina de animales, ha registrado más de mil casos y al menos tres muertes, lo que ha puesto en alerta al sistema de salud

Las regiones más afectadas por esta enfermedad han sido Piura y Tumbes, donde las intensas lluvias han provocado inundaciones, facilitando la propagación de esta bacteria y generando preocupación en la ciudadanía.

TERRIBLE ENFERMEDAD

Según personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, esta enfermedad se ha propagado de manera masiva debido a las inundaciones y a la presencia de animales que contaminan el agua al orinar en las zonas afectadas. “Esta enfermedad es una zoonosis que se transmite a través de la orina de animales infectados como ratas y perros, cuando el animalito micciona libera las leptospiras y al haber inundaciones pueden movilizarse a nuestros hogares”, indicó.

El riesgo aumenta cuando las personas entran en contacto con agua estancada, barro o superficies contaminadas, especialmente si tienen heridas o presentan exposición directa. “Las personas que se infectan son personas que hacen trabajos o que han tenido algún tipo de exposición, entonces toda persona que ha estado contaminada o que ha estado en contacto con estas aguas podría infectarse y un 10% de los casos podría ser una enfermedad severa”, agregó.

PRINCIPALES SÍNTOMAS

Por otro lado, entre los principales síntomas de esta enfermedad se encuentran la fiebre alta, el dolor muscular, el dolor de cabeza intenso y el malestar general; sin embargo, en los casos más graves puede afectar órganos vitales. “Cuando vemos un daño severo, lo vamos a ver en pulmones, hígado inclusive daños cerebrales”, finalizó.