Cercado de Lima: reportan tiroteo y explosión en inmediaciones de evento musical

Una feroz balacera se desató en el Cercado de Lima, en las inmediaciones del mercado de autopartes conocido como “San Jacinto”, donde se registró un intercambio de disparos entre presuntos grupos criminales.

Estos grupos, que protagonizaron la balacera, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un local de eventos de música folclórica, el cual, incluso después del suceso, continuó con sus presentaciones.

Según lo señalado por los vecinos de la zona, estos enfrentamientos ocurren con regularidad, especialmente los fines de semana, por lo que exigen una mayor intervención de la Policía.

PERITOS DE LA POLICÍA LLEGARON AL LUGAR

Tras el suceso, peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de casquillos de bala, como parte de las investigaciones.

Un hecho que ha llamado la atención en las investigaciones es que los disparos no solo impactaron en la vía pública, sino también en vehículos que suelen estacionarse en la zona.

DETONACIÓN DE EXPLOSIVO

Por otro lado, también se registró la detonación de un explosivo durante la madrugada, lo que refuerza la hipótesis de que este accionar estaría vinculado a casos de extorsión, todos estos hechos han sido recolectados para seguir con las investigaciones.

Según los efectivos policiales y de serenazgo, informaron que no habría personas heridas; sin embargo, lo dicho por vecinos de la zona es que habría una persona herida que sería un adulto mayor que se dedicaba a la venta ambulatoria.