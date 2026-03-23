Robo de lingotes en la Costa Verde expone graves fallas en su traslado

El reciente robo de lingotes de oro en la Costa Verde evidenció serias deficiencias en el traslado de materiales de alto valor. El hecho, que dejó personas heridas, generó preocupación por la seguridad en estas operaciones.

La reportera Laura Cebedón recogió la opinión de Marcos Arias, especialista en transporte blindado, quien explicó que toda empresa debe pasar por un proceso de verificación. Esto incluye demostrar formalidad y el origen lícito del material.

Arias detalló que estos traslados requieren una planificación rigurosa, con rutas evaluadas y protocolos de seguridad. Además, se emplean vehículos blindados diseñados para resistir ataques.

El especialista también destacó la importancia del personal capacitado, equipado con chalecos antibalas y sistemas de videovigilancia. Estas herramientas permiten anticipar riesgos y responder ante cualquier amenaza.

Finalmente, advirtió que usar vehículos comunes, como ocurrió en este caso, facilita la acción delictiva. Esto no solo pone en peligro a los trabajadores, sino también a los ciudadanos expuestos a estos hechos.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El cargamento tenía como destino el Callao, en una zona de servicios aeroportuarios vinculados a exportaciones. Según la Policía, los vehículos partieron desde Miraflores y fueron interceptados en la bajada de Escardó tras maniobras sospechosas dentro del propio convoy.

Durante el asalto, los delincuentes utilizaron armas de alto calibre, lo que desató una balacera en plena vía pública. Esto expuso no solo a los trabajadores, sino también a conductores y transeúntes que se encontraban en la zona al momento del ataque.