Elecciones 2026: solo el 9% de miembros de mesa se ha capacitado

A tan solo 20 días de las Elecciones Generales, una de las situaciones más preocupantes es el poco interés de las personas seleccionadas como miembros de mesa en asistir a sus capacitaciones correspondientes.

Según cifras, solo el 9% del total ha asistido a sus capacitaciones, lo que podría traer como consecuencia un proceso electoral caótico debido a la poca preparación de quienes deberían estar a cargo de las mesas de sufragio.

RIESGOS POR LA FALTA DE CAPACITACIÓN

La falta de capacitación no solo podría generar caos en el desarrollo de la jornada electoral, sino también perjudicar a los integrantes de mesa, quienes tendrían que permanecer varias horas adicionales debido a la desorganización. “No van a saber qué hacer y será un caos, y de por sí cuando hay una elección y eres miembro de mesa, te quedas hasta las 11 o 12 de la noche; no va a haber cierre de mesa, porque no van a poder hacerlo si no están capacitados”, indicó una ciudadana.

Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado diversos canales de capacitación, como la modalidad virtual, con el fin de facilitar la participación de los ciudadanos en caso de que se les complique asistir de manera presencial. “Una de las estrategias de la capacitación es la capacitación virtual; para eso tienen que ingresar a Capacitate.onpe.gob.pe”, agregó Clegy Gutierrez, especialista en capacitación electoral de la ONPE.

ONPE BUSCA A MIEMBROS DE MESA EN SUS CASAS

Para facilitar este proceso, personal de la ONPE ha comenzado a visitar los domicilios de los miembros de mesa, con el fin de entregarles el material de capacitación. “Está yendo a la casa de cada persona, han venido a mi casa a informarme y a pedirme que me capacite, me dieron dos manuales, el primero de elector y el segundo de miembro de mesa”, agregó una ciudadana.