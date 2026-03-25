La Victoria: Enfrentamientos en la avenida Aviación por reubicación de ambulantes

Una serie de enfrentamientos se registraron en la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria, protagonizados por un grupo de comerciantes ambulantes que buscaban retomar la zona de la cual habían sido retirados previamente.

Esta situación llevó a que la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su alcalde Renzo Reggiardo, interviniera junto a efectivos policiales para recuperar la zona y restablecer el orden en el distrito.

INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

Según lo dicho por Renzo Reggiardo, la municipalidad no va a permitir sentirse oprimidos por estos grupos que solo buscan el desorden. “No vamos a permitir que se reagrupen para tomar vías que le pertenecen a todos nuestros vecinos de Lima, en este caso puntual a los vecinos de La Victoria”, indicó.

Asimismo, se tuvo que requerir refuerzo policial para poder controlar la situación generada por los vendedores que se rehusaban a retirarse del lugar. “Y se ha llevado refuerzo policial; nosotros hemos llevado un gran contingente de efectivos de la municipalidad, así que los vecinos de la avenida Aviación deberían estar tranquilos, que estamos recuperando espacios públicos y no vamos a dar tregua a la informalidad y la delincuencia”, agregó.

REUBICACIÓN DE VENDEDORES

Reggiardo sostuvo que se vienen realizando gestiones para reubicar a los vendedores formales de la zona comercial de Gamarra. “El ministro de Transporte y Comunicaciones me ha ofrecido hablar con el concesionario para ver si hay una posibilidad de reubicar a los comerciantes formales (...)”.

Por otro lado, el alcalde distrital Rubén Cano manifestó que en la avenida Aviación trabajan cerca de 6 mil comerciantes, de los cuales el 70% cuenta con locales formales.