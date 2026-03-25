Julio Velarde fue condecorado con la "Orden El Sol del Perú" en el grado de "Gran Cruz"

Esta tarde, en una ceremonia desarrollada en Palacio de Gobierno, el mandatario José Balcázar Zelada condecoró a Julio Velarde por el destacado trabajo realizado durante 20 años como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Lo condecoramos en nombre del Perú con esta alta distinción”, dijo el jefe de Estado, quien resaltó la trayectoria profesional del economista "y el valor de la continuidad, de la responsabilidad institucional, esa confianza que se construye con prudencia y trabajo”.

INSTITUCIÓN MERITOCRÁTICA

Por su parte, Velarde Flores, de 73 años, agradeció la importante distinción recibida y destacó que lo hace a nombre de todos los integrantes del BCRP, manifestó también que esta entidad cumplió con la función asignada, que es la estabilidad de los precios.

"Es una institución meritocrática que ha podido mantener una autonomía, que ha permitido cumplir sus funciones. En el BCRP hemos cumplido la función de la estabilidad de precios, dentro de la región somos el país con el periodo más largo de inflación baja”, indicó.