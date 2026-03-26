Perú registra 33 mil casos de tuberculosis al año, según autoridades sanitarias

El Ministerio de Salud enfrenta en los últimos años un importante desafío: la lucha contra la tuberculosis, enfrentando brechas en el diagnóstico que dificultan la detección oportuna de esta enfermedad.

Anualmente se registra una cifra considerable de personas que padecen esta enfermedad, lo que pone en alerta tanto a los pacientes como al sistema de salud. En ese contexto, especialistas recomiendan acudir a realizarse pruebas moleculares apenas se presenten algunos de los síntomas.

DETECTAR A TIEMPO ESTA ENFERMEDAD

Ante esta problemática, el Minsa, a través de su vocero Robert Arana, indicó que la biología molecular, junto con la inteligencia artificial, son herramientas clave para lograr una detección temprana de la enfermedad. “Principalmente estamos utilizando biología molecular, el uso de radiografía digital con inteligencia artificial; a través de estos nuevos métodos de implementación es que se viene haciendo la detección temprana”.

Además, aseguró que se encuentran en la búsqueda de un mayor número de casos para poder corroborar la eficacia de este método de identificación. “Al buscar más, al realizar más búsqueda activa, lo que nosotros esperamos es que exista mayor cantidad de casos porque estamos buscando más”.

ZONAS DE ALTO RIESGO

Por otro lado, a través de diversas intervenciones se vienen identificando las zonas donde existe un alto riesgo de contraer esta enfermedad. “Estamos realizando intervenciones sobre todo en penales, en los ‘hot spots’, que llamamos las zonas calientes, en donde se entiende que ahí existe mayor cantidad de casos, que principalmente son zonas alejadas de nuestro país”, aseguró vocero del Minsa.

Los servicios de atención para las personas que contraigan esta enfermedad se encuentran disponibles en distintos establecimientos de salud del país.