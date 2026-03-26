Minedu y PNP refuerzan seguridad escolar en Lima Metropolitana

El sicariato y la extorsión continúan cobrando víctimas en diferentes sectores del país. Uno de los más afectados recientemente es el sector educativo, ya que numerosos colegios han sido blanco de amenazas por parte de bandas criminales, lo que ha generado temor entre los padres de familia.

Ante esta situación que se ha vuelto recurrente, el Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional del Perú (PNP) han implementado un plan de seguridad para hacer frente a las amenazas delictivas contra instituciones educativas de Lima Metropolitana.

PLAN DE SEGURIDAD

Gracias a las coordinaciones conjuntas desarrolladas desde el año pasado, se ha puesto en marcha un plan integral de seguridad escolar que incluye un protocolo de retorno seguro a la presencialidad para las instituciones educativas que han sido amenazadas por estas bandas criminales.

Según lo señalado por director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, una de las principales medidas ha sido la implementación del botón de pánico Confía, una herramienta que permitirá a los directivos de los centros educativos alertar de forma inmediata a la policía ante cualquier situación de peligro.

MAPA DE RIESGO Y PLATAFORMA VIRTUAL

Además, se ha elaborado un mapa de riesgo, una plataforma virtual en la que se reportan las zonas con mayor incidencia de delitos que afectan a las escuelas. También se coordinó la visita de 114 policías adiestrados como promotores de seguridad, quienes recorrerán 113 redes educativas donde se han detectado problemas de drogas, bullying y maltrato infantil, entre otros.