Siniestro en Surco: más de 18 unidades atienden incendio en almacén

Un lamentable suceso se registró la noche de este jueves, un incendio de código 3 consumió un almacén de productos químicos ubicado en la cuadra 1 de la calle Chincha Alta, en la urbanización San Pedrito, en el distrito de Santiago de Surco.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió de inmediato a la emergencia, que se inició alrededor de las 8:56 p.m., y desplegó un importante número de unidades para atender la situación y salvaguardar a los vecinos de la zona.

BOMBEROS ATENDIERON LA EMERGENCIA

Según información de RPP, alrededor de 18 unidades de bomberos se dirigieron al lugar para controlar la emergencia que se extendió hasta una fábrica textil llamada Arval. "Sé que hay un almacén de productos químicos que parece que está funcionando, pero no ha tenido la prevención debida. Ahí ha comenzado el incendio y se ha extendido a la textilería, lo que ha ocasionado todo esto", declaró vecina de la zona.

Por otro lado, las autoridades no han reportado heridos ni fallecidos hasta el momento; sin embargo, aún se desconocen las causas del inicio del siniestro. Además, la gerente financiera de la fábrica textil indicó que las pérdidas ocasionadas por el incendio alcanzarían hasta el millón de soles.