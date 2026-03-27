Capturan a sujeto por extorsión en SJL: víctima descubre que era su propio hermano

La Policía Nacional del Perú capturó a un sujeto acusado de extorsión en San Juan de Lurigancho, Lima, quien resultó ser hermano de la víctima.

El sicariato y la extorsión sigue azotando a miles de peruanos que se ven afectados y replegados a vivir con miedo su día a día, como es el caso de una mujer en San Juan de Lurigancho, quien denunció ante la policía que recibía mensajes extorsivos que atentaban contra su vida.

Tras acudir a una dependencia policial para presentar la denuncia, la víctima se llevó la sorpresa de que el responsable de las amenazas que venía recibiendo era su propio hermano.

CAPTURARON AL DELINCUENTE

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú desplegaron un operativo para capturar al responsable. Luego de una intervención minuciosa, lograron ubicar a Luis Alejandro Necochea Blas, de 63 años, alias “Papucho”, quien presuntamente pertenecería a la banda criminal “Los Sanguinarios de Huáscar”.

De esta forma, tras mostrarle los videos de las cámaras de videovigilancia, la agraviada identificó al sujeto como su familiar, situación que generó asombro e indignación por los actos cometidos por este individuo.

ANTECEDENTES DE ALIAS “PAPUCHO”

Por otro lado, efectivos de la Policía Nacional del Perú identificaron que el sujeto registra denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, además de extorsión y tráfico ilícito de drogas. Asimismo, en su poder se encontraron celulares, explosivos, tarjetas de crédito y más de 200 bolsitas de marihuana.