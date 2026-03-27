Nuevo ataque extorsivo en el Callao: queman combi que cubre ruta de av. Argentina

Hace unos días, los conductores de esta línea realizaron un plantón por los contantes ataques que reciben de la banda criminal “Los mexicanos”.

Esta madrugada, desconocidos incendiaron una combi que cubría la ruta de la avenida Argentina, pese a que los vecinos llamaron a los bomberos, cuando estos llegaron el fuego ya había consumido la unidad.

Según se pudo conocer, el propietario siempre dejaba el vehículo en la puerta de su casa, pues salía a trabajar alrededor de las 4 de la mañana, pero tras el incidente, hasta el momento nadie de la vivienda ha salido.

LOS MEXICANOS

Los residentes se mostraron muy sorprendidos por lo sucedido, indican que "la zona es relativamente tranquila, con algunas cosas, como pequeños robos, pero lo ocurrido" esta madrugada es otro nivel.

Hace unos días, los conductores de esta línea realizaron un plantón, tras dos ataques que sufrieron la banda “Los mexicanos” tras negarse a seguir pagando cupos: mataron a un chofer y dispararon contra una combi.