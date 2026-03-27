Elecciones 2026: más de 54 mil miembros de la PNP y FFAA brindarán seguridad durante comicios

El premier Luis Arroyo informó que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar unas elecciones transparentes y seguras, por ello desplegará un numeroso grupo de agentes, tanto de la Policía Nacional del Perú (PNP) como de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Indicó que los referidos efectivos deberán garantizar que más de 27 millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto el próximo 12 de abril sin inconvenientes, por lo que deberán actuar con energía para mantener el orden en las calles y centros de sufragio.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

"El Gobierno de transición tiene la responsabilidad de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente, por ello, más de 54 mil miembros de las FFAA y la PNP serán desplegados para resguardar el proceso electoral", señaló el funcionario.

Finalmente, Arroyo Sánchez dijo que desde los diversos sectores del Ejecutivo se actúa con "firmeza" para recuperar el orden, pues se busca una transición democrática. "Es nuestra responsabilidad con el Perú y ustedes ya lo están viendo", manifestó.