La Victoria: denuncian ausencia de alumbrado público en varias calles

Una situación particular se registró en el distrito de La Victoria, donde varias calles presentaron deficiencias en el alumbrado público, generando preocupación entre los vecinos, quienes denunciaron la escasa intervención de las autoridades.

El problema se evidenció en la cuadra 3 de la avenida De Las Américas, donde los residentes aseguran que vienen enfrentando cortes de luz desde hace siete años, sin que hasta el momento se haya planteado una solución concreta por parte de las autoridades.

Esta situación ha despertado la molestia de los vecinos, quienes afirman que llevan años combatiendo esta problemática y que ello ha incrementado los índices de inseguridad en la zona, sin contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

VECINOS DE LA ZONA SE QUEJAN

Estas situaciones son repetitivas, ya que el personal encargado nunca logra solucionar el problema definitivamente. “Desde diciembre del año pasado ya son tres veces y han pasado a lo mucho cuatro meses; podemos estar tres semanas sin luz, luego estamos unas semanas con luz y se vuelve a ir; esto ya es de varios años”, indicó un vecino de la zona.

Asimismo, los vecinos indican que esta situación ha traído más delincuencia que ha limitado el tránsito en la zona. “Más que todo la delincuencia en la zona, accesorio de autos, asaltan personas, no se puede salir a caminar de noche, hay que tomar valor y salir en grupo porque no se puede salir solo, es peligroso”, agregó otro vecino.

RESPONSABLES NO SE MANIFIESTAN

Tras esta situación, las autoridades pertinentes no se han pronunciado. Incluso, la empresa encargada de brindar el servicio de luz sostiene que el problema ya ha sido solucionado, lo que contrasta con lo señalado por los vecinos. “El municipio no interviene en nada, Luz del Sur se llama; inclusive nos han dicho que ya está reparado el sistema, que el caso ya ha sido cerrado y es totalmente falso”, manifestó un vecino de la zona.

Por otro lado, esta situación indigena ya que como vecinos cumplen con todos su deberes y no reciben una retribución sensata en estos tipos de casos. “Pagamos nuestros arbitrios, pagamos todo, inclusive vienen acá en la noche, hay gente que deja desmonte, salen los vecinos que la mayoría son de edad, salen se tropiezan”, finalizó.