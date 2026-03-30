SJM: Investigan muerte de Kevin Alzamora tras ser encontrado sin vida en jardín

Tras el lamentable hecho ocurrido en el distrito de San Juan de Miraflores, donde un joven fue hallado sin vida en un jardín, se revelaron las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se pueden apreciar los últimos minutos con vida de la víctima.

Asimismo, la madre de Kevin pidió justicia para su hijo y exigió que se profundicen las investigaciones. Además, señaló que la tardía movilización por parte de las autoridades pudo haber evitado la muerte del joven.

MADRE PIDE JUSTICIA

La madre de la víctima aseguró que existe un video captado minutos antes de que Kevin se desplome en la vía pública, en el que se le observa forcejeando con un taxista. “Hay un video donde se ve que mi hijo forcejea con este falso taxista que le ha dado la droga o qué tipo de sustancia, así que mi hijo, tambaleándose, se baja y es ahí donde se desmaya”, indicó la madre.

Además, denunció la poca disposición de la Policía para atender a su hijo, quien se encontraba tendido en medio de la vía. “Ahí han pasado varias personas que han dado aviso porque la comisaría está a la vuelta; ellos no han ido, recién a las 4 de la tarde ha pasado un patrullero que no se sabe si es de la misma comisaría o de otra”, concluyó.