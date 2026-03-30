Patricia Alquinta recuerda a Manolo Rojas: “Era una persona que apoyaba a todo el mundo”

La artista lamentó la partida de su compañero, quien falleció a los 63 años en su vivienda de La Victoria.

El último viernes 27 de marzo, en horas de la noche, se confirmó el fallecimiento de Manolo Rojas a los 63 años, en el interior de su vivienda en La Victoria. En medio de esta lamentable noticia, su excompañera Patricia Alquinta recordó al comediante y expresó su pesar por su partida.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, la artista destacó que Manolo era una persona solidaria, constantemente dispuesta a tender la mano a quienes buscaban abrirse camino en la comicidad peruana. “Siempre estaba apoyando a todo el mundo”, señaló.

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA NOTICIA?

En medio de la conversación, Patricia Alquinta contó cómo se enteró del fallecimiento de su amigo. Según relató, se encontraba en su casa cuando recibió la llamada de un productor de televisión, quien le confirmó el deceso de Manolo Rojas. “(Con otras compañeras) estábamos tratando de entender que no era cierto”, expresó.

Finalmente, la artista comentó que el féretro del comediante, oriundo de Huaral —ciudad que visitaba con frecuencia—, se encuentra a pocos metros del de su excompañera de Risas y Salsa, Roxana Ávalos, quien había celebrado su cumpleaños dos días antes de la partida de Manolo.