Solicitan cambio de hospital para mujer atacada en inmueble

A raíz del cobarde ataque que sufrió Jasith Mery Sangama (47), quien fue baleada a quemarropa por un sicario en un condominio de la avenida Brasil, la víctima logró sobrevivir; sin embargo, su estado de salud quedó gravemente comprometido.

Familiares de la víctima salieron a protestar por la presunta mala atención recibida en el hospital Santa Rosa. Según indicaron, el centro médico asegura que el estado de salud de la mujer es óptimo; sin embargo, esta versión contrasta con lo señalado por los parientes, quienes afirman que aún mantiene proyectiles en su cuerpo.

FAMILIARES PROTESTAN

Según lo indicado por el sobrino de la víctima, Jasith aún se encuentra gravemente herida, lo que contradice la versión brindada por el centro de salud. “Justamente ayer estaban queriendo dar de alta a mi tía; en el estado en el que se encuentra, el hospital la quiso dar de alta diciendo que ya está estable y no se entiende cómo pueden decir que está bien si aún tiene proyectiles en el cuerpo”, indicó.

Asimismo, la víctima aún requiere someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas para retirar la bala alojada en su cuerpo, así como a una reconstrucción facial. “Aún necesita una cirugía de reconstrucción facial y otra en la clavícula que le ha perforado cuando ha ingresado la bala”.

HOSPITAL TIENE DEFICIENCIAS

Lamentablemente, los familiares fueron informados de que el hospital no cuenta con los implementos necesarios para atender este tipo de intervenciones. “Según el hospital nos comenta, que no tienen los instrumentos y profesionales para esa área”, agregó el sobrino.

Por otro lado, los familiares realizaron un plantón a las afueras del centro de salud, exigiendo recibir la atención adecuada que no han recibido hasta el momento. “No se entiende por qué, si necesita eso, no se ha hecho el traslado; lo que nos ha comentado el hospital es que han solicitado a otros hospitales y clínicas y no han obtenido respuesta; la verdad, no se sabe qué creer”, concluyó.