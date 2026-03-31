¡Aparatoso accidente! Auto da vueltas de campana y deja cinco heridos

El conductor habría perdido el control del auto por quedarse dormido mientras transitaba por la Costa Verde, las víctimas fueron auxiliadas por el Cuerpo General de Bomberos.

Un terrible accidente de tránsito se registró en la Costa Verde, en dirección de Chorrillos hacia La Punta, según lo informado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El suceso ocurrió en la avenida Haya de la Torre alrededor de las 6:54 a. m. del lunes 30 de marzo, cuando un vehículo se despistó y dio varias vueltas de campana, dejando como saldo cinco personas heridas.

CAUSAS DEL SINIESTRO

Según información de las autoridades, el accidente habría sido ocasionado porque el conductor perdió el control del vehículo tras quedarse dormido al volante debido al cansancio.

Asimismo, tras el rescate de las cinco víctimas, se logró identificar a dos de ellas: Pedro Oliva Manrique y Aracely Zuzanibar, quienes fueron trasladados a la clínica San Gabriel para su atención inmediata.

CONGESTIÓN VEHÍCULAR

El accidente ocasionado por el vehículo Hyundai de placa BEX-348 generó congestión vehicular en la zona, debido a la presencia de personal del SAMU Callao, la compañía de bomberos y la Policía de Tránsito, quienes acudieron para atender la emergencia.