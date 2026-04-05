Huaycán: Policía herido tras enfrentarse a ladrones en asalto

Un hecho lamentable ocurrió en el distrito de Ate, específicamente en Huaycán, donde un policía resultó herido por un impacto de bala tras enfrentarse a delincuentes que se encontraban perpetrando un asalto en la zona.

El suboficial Edgar Galvanche se encontraba de franco cuando decidió enfrentarse a estos delincuentes en la zona R del distrito, quienes no dudaron en abrir fuego contra él, dejándolo sumamente herido.

SUBOFICIAL GRAVEMENTE HERIDO

Vecinos de la zona indicaron que se alertaron al presenciar la escena, en la que el efectivo policial se enfrentó a una gran cantidad de delincuentes. “Si eran bastantes, eran unos 7 u 8 (delincuentes); todos nos hemos asustado”, indicó vecina de la zona.

Durante la balacera, el efectivo recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado en helicóptero al Hospital de la Policía, donde fue sometido a una operación de emergencia. Según lo señalado por Máximo Ramírez, el agente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. “También quisieron asaltarlo; él hace uso de su arma aunque estaba de franco y se enfrenta a estos delincuentes”, declaró.

MÁS PERSONAS HERIDAS

En la balacera, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Emergencias Ate Vitarte, donde continúan en observación y se espera su pronta recuperación.