¡Atención! Esto pagarás si no votas en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales establece multas diferenciadas según el nivel socioeconómico para los que no asistan a votar.

A tan solo pocos días de celebrarse las Elecciones Generales 2026, las autoridades han reiterado la importancia de emitir un voto obligatorio y responsable, con el fin de contribuir a la transparencia del proceso electoral y fortalecer la democracia en el país.

Asimismo, para esta jornada electoral se aplicará una multa a aquellos ciudadanos que no acudan a las urnas, medida establecida por el Estado para garantizar la participación ciudadana. Esta sanción no será uniforme, ya que dependerá de la clasificación socioeconómica del elector.

Según lo dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el monto de la multa variará de acuerdo con la zona de residencia, diferenciando entre ciudadanos de zonas no pobres, pobres y de pobreza extrema.

MULTA POR NO ASISTIR A VOTAR

El importe de la sanción no es igual para todos, este varia depende el tipo de distrito en el que esté registrado.

En distritos considerados no pobres, la multa asciende a S/110, equivalente al 2% de la UIT.

En distritos catalogados como pobres no extremos, el pago será de S/55, es decir, el 1% de la UIT.

En distritos clasificados como pobres extremos, la sanción se reduce a S/27,50, correspondiente al 0.5% de la UIT.

MULTA DISTINTA PARA LOS MIEMBRO DE MESA

Por otro lado, esta penalidad puede ser mayor para aquellas personas que han sido seleccionadas como miembros de mesa, ya que tanto titulares como suplentes deberán pagar S/275, monto equivalente al 5% de la UIT en caso de incumplir con su función.

Cabe precisar que esta sanción no reemplaza la multa por omitir el voto. Es decir, si el ciudadano no acude a votar y además no cumple con su rol como miembro de mesa, ambas penalidades se suman, generando así un monto total a pagar.