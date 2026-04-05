Gobierno entrega bono de S/120 para taxistas que usan GNV

Una decisión que representa un respiro para el bolsillo de miles de taxistas, luego de que se aprobara una medida destinada a aliviar los gastos de abastecimiento de sus vehículos.

La disposición contempla un descuento de S/120 en el uso de gas natural vehicular (GNV), beneficio que surge tras las restricciones registradas durante el mes de marzo, las cuales incrementaron considerablemente los costos habituales para muchos conductores.

BONO DE AYUDA PARA LOS TAXISTAS

Tras esta medida, muchos conductores califican como insuficiente el monto otorgado, ya que aseguran que los gastos que asumieron durante el periodo de restricciones fueron considerablemente mayores. “A nada, yo creo que está bien, aunque hemos gastado mucho; yo he estado gastando 130 soles diarios durante esa época, pero bueno, al menos algo van a reconocer”, indicó un conductor.

Asimismo, otros conductores también califican como insuficiente el monto otorgado, señalando que no contempla el total de los gastos que realizaron. “En esas dos semanas son 80 soles diarios que me gastaba, son dos semanas que he trabajado con gasolina y que no he ganado nada, muy poco me parece”, agregó otro conductor.

BENEFICIO SOLO PARA TAXISTAS DE GNV

Uno de los puntos importantes es que esta compensación sólo se aplica a taxistas que operan con GNV en Lima, Callao e Ica, y que cuenten con autorización vigente y tarjeta única de circulación.

Según lo señalado por Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos, los beneficiarios deben estar registrados en las plataformas correspondientes para acceder al subsidio. “Desde el 1 de abril, ya se está habilitando una página web, donde los taxistas van a poder inscribirse para ser los beneficiarios de este programa”, agregó.