San Juan de Miraflores: reportan incendio de combi de la empresa ‘Los Rojitos’

Un lamentable suceso vinculado a la extorsión vuelve a golpear al sector transporte, tras registrarse el incendio de una unidad perteneciente a la empresa “Los Rojitos”.

La combi siniestrada se suma a más de ocho atentados reportados en lo que va del 2026 contra dicha empresa, según testimonios de los transportistas, lo que pone en riesgo la integridad tanto de los trabajadores como de los usuarios que utilizan a diario el transporte público.

TRANSPORTISTAS SE MANIFIESTAN

Esta situación pone en peligro a los transportistas de la capital, quienes aseguran no sentirse seguros al momento de realizar sus labores diarias. “No, pero la verdad nos obliga la necesidad, ¿qué se puede hacer?”, indicó un transportista.

Además, esta situación ha llevado a que muchos trabajadores de la empresa opten por retirarse, con el fin de salvaguardar su vida. “Como usted ha visto, no hay casi la mitad; algunos han abandonado, unos tienen familia y también piensan en eso; sales y de repente ya no llegas”, agregó otro transportista.

USUARIOS BAJO PELIGRO

Por otro lado, a pesar de que la operatividad de la empresa se ha retomado, muchos pasajeros continúan sintiéndose desprotegidos. “No me siento segura, la verdad, ¿para qué voy a decir que sí?, pero bueno, con la bendición del señor tenemos que viajar nomás”, manifestó una madre de familia.