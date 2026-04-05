Capturan a delincuentes que hirieron a agente en asalto en Huaycán

Tras una exitosa intervención de la Policía Nacional, se logró capturar a cinco integrantes de nacionalidad extranjera, además de un peruano, quienes serían parte de una banda criminal vinculada al ataque contra el agente baleado.

Asimismo, se detuvo al presunto autor del disparo contra el efectivo policial, identificado como Jhandi Torres, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por médicos tras resultar herido de bala durante su intento de fuga.

CAE BANDA CRIMINAL

Luego de realizar las investigaciones tras el atentado contra el suboficial Galván, quien sostuvo un enfrentamiento armado con una banda criminal, se logró dar con el paradero de los delincuentes. “Se ha logrado identificar y capturar a 5 personas de nacionalidad extranjera y a un peruano que se encuentra herido”, indicó el coronel Arriola.

Además de prestar intervención médica para dicha persona, ya que en el momento de su captura se encontraba herido de gravedad. “A esta persona aquí mismo ha sido operada, intervenida quirúrgicamente por un médico”, agregó Arriola.

SE ENCONTRÓ ARMAMENTO DE FUEGO

Por otro lado, en el búnker se encontró el arma de fuego con la que se habría efectuado el disparo, así como municiones y otros elementos. Asimismo, la Policía intensifica las investigaciones, mientras que el efectivo policial lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos.