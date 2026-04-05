¡Inseguridad total en SJM! Roban auto frente a vivienda

La inseguridad no tiene límites. Ladrones encapuchados robaron un vehículo que se encontraba estacionado fuera de una vivienda, causando indignación entre los dueños y vecinos de la zona.

Los delincuentes abrieron el automóvil sin mayor dificultad y se lo llevaron en cuestión de minutos, sin enfrentar ningún obstáculo. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, mientras que el propietario exige justicia.

HECHO QUE CAUSA INDIGNACIÓN

Esta situación ha generado indignación en el propietario del vehículo, quien asegura que contaba con los sistemas de seguridad necesarios y que, a pesar de ello, los delincuentes lograron perpetrar el robo. “Tenía la alarma y tenía un fierro que le pones el embrague y, sin embargo, se lo han llevado igual”, indicó la víctima.

El vehículo no solo significaba algo material para la víctima, sino que también era su herramienta de trabajo, lo cual le ha causado más indignación. “Frustración porque es bastante trabajo y esfuerzo, cualquier cantidad de emociones negativas”, agregó.

SE REPITE LA SITUACIÓN

Por otro lado, este no es un hecho aislado, ya que en septiembre del año pasado se registró un robo bajo la misma modalidad en el mismo lugar. “Al año roban 10 a 12 veces; a la par de que me robaron mi carro en un parque, a las semanas también le robaron su auto a un muchacho”, manifestó un vecino de la zona.