Premier Arroyo visitó en Hospital 2 de Mayo a heridos de incidente en estadio de Matute

Este mediodía, el premier Luis Arroyo visitó el Hospital 2 de Mayo para conocer el estado de salud de los heridos tras el incidente en el estadio Alejandro Villanueva. Durante su recorrido escuchó el relato de los pacientes y se informó sobre su evolución.

También conversó, por varios minutos, con la madre de la única menor que permanece en observación, a quien le expresó la total disposición del Poder Ejecutivo de garantizar una atención oportuna y especializada de los afectados.

EVENTOS MASIVOS

Al término de la prolongada visita, el titular del Gabinete Ministerial comentó, a la agencia Andina, sobre la seguridad en los eventos masivos y exhortó a la ciudadanía a mantener siempre la calma, en el contexto de un clásico de fútbol.

“Hago un llamado a la cordura y a la tranquilidad. Instamos a la hinchada a alentar a sus equipos de la mejor manera, con calma y respeto por la vida”, sostuvo el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).