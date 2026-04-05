Rímac: al menos ocho heridos deja choque de cúster con ómnibus de transporte público

Al menos ocho pasajeros resultaron heridos tras un violento choque entre una cúster y un ómnibus de transporte público. El accidente se registró en la cuadra 9 del jirón Trujillo, en el distrito del Rímac.

Según testigos, la cúster se desplazaba a gran velocidad e impactó con la parte posterior del bus. Hasta cinco unidades de los bomberos atendieron la emergencia, reportada al promediar las 9:00 a.m.

SOAT VIGENTE

Los heridos fueron trasladados a una clínica cercana, donde permanecen en observación. El tránsito estuvo interrumpido por varias horas, hasta que las unidades fueron remolcadas a la comisaría del sector.

La cúster que habría ocasionado el accidente pertenece a la empresa Las Balas; mientras que el bus al consorcio Progreso. Las unidades tenían el SOAT vigente, lo que permitió la atención de los lesionados.