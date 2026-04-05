Elecciones 2026: más de 7000 fiscales ejecutarán acciones para un adecuado proceso electoral

Las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito ejecutarán acciones antes y después de los comicios del próximo 12 de abril, para lo cual desplegarán más de 7000 fiscales a nivel nacional. Las intervenciones buscan un adecuado desarrollo del proceso electoral.

En la etapa previa a la elección, los fiscales realizarán operativos en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades para alertar y evitar delitos como la compra de votos, la coacción al elector, la suplantación de identidad, la propaganda indebida, etc.

Asimismo, el día de las elecciones, los representantes del Ministerio Público acudirán a los locales de votación, a fin de supervisar el desarrollo del proceso y actuar de manera inmediata ante cualquier hecho que vulnere la legalidad o la voluntad ciudadana.

JORNADA ELECTORAL

De igual modo, realizarán un monitoreo permanente en los alrededores de los centros de votación, para prevenir la compra de votos, el expendio de licor fuera del horario permitido y otras conductas que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral.

"Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y la garantía de elecciones libres, seguras y transparentes para todos los ciudadanos", dijo el representante de la fiscalía a la agencia Andina.