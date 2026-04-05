Operativo sin precedentes en Panamericana Sur agiliza retorno masivo a Lima tras Semana Santa

Miles de vehículos que regresan a Lima tras el feriado de Semana Santa enfrentarán un operativo sin precedentes en la Panamericana Sur para agilizar el tránsito y evitar la congestión habitual. Este despliegue involucra contraflujo vehicular, ampliación de carriles y coordinación intensiva entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad, con el objetivo de reducir tiempos de desplazamiento y garantizar información vial en tiempo real.

Durante el reciente fin de semana largo, más de 140.000 vehículos circularon hacia las playas y destinos turísticos del sur chico, cifra que supera ampliamente los 110.000 trayectos para estas fechas, según datos de la Policía Nacional del Perú. Esta diferencia de 30.000 vehículos adicionales generó la necesidad de adoptar medidas excepcionales, concentrando los esfuerzos de control en los tramos comprendidos entre los kilómetros 40 y 20 de la vía, donde suelen presentarse los mayores atascos.

Las operaciones de retorno incluyen un plan integral que contempla el cambio temporal de sentido vial, habilitación de carriles extra y vigilancia por cámaras, junto con la activación de canales de información en tiempo real para los usuarios. Estas acciones buscan agilizar el avance de los viajeros y prevenir accidentes, además de descongestionar los puntos críticos al sur de la capital.

Horarios del contraflujo para el retorno a Lima

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, desde las 15:00 del sábado se implementó un sistema de contraflujo que dejó cinco carriles en sentido sur–norte hacia Lima y solo uno operativo en el sentido opuesto. El domingo, esta modalidad se reactivará a partir de las 10:00 y permanecerá vigente hasta la medianoche, permitiendo que el mayor flujo vehicular regrese a la ciudad durante el horario más crítico.

En paralelo, EMAPE informó que este domingo desde las 10:00 a. m. hasta la medianoche se aplicará un contraflujo ampliado en el tramo que va desde el kilómetro 52, a la altura de La Chutana, hasta el kilómetro 10, en el puente Atocongo. El pronunciamiento sostiene que el operativo prevé el despliegue de personal, equipos y grúas para asistir cualquier incidente.

Por su parte, el general Humberto Alvarado López, jefe de la Dirección de Tránsito de la PNP, informó que la fuerza policial se ha reforzado en puntos de aglomeración y cruces estratégicos. Las autoridades recalcaron que estas medidas responden a la alta demanda vehicular y piden a los conductores mantener la calma, respetar las indicaciones del personal en carretera y evitar maniobras riesgosas al incorporarse o salir del contraflujo.

Consejos para un retorno seguro

Las autoridades recomiendan que los ciudadanos planifiquen sus desplazamientos, especialmente evitando la franja entre las 15:00 y 20:00 del domingo, período en el que se prevé la mayor congestión. Recomiendan revisar el estado general de los vehículos, llevar combustible suficiente y acatar los límites de velocidad establecidos durante el contraflujo.

Para facilitar la toma de decisiones en ruta, la ciudadanía podrá consultar el avance del tránsito en los canales oficiales: el YouTube de EMAPE transmitirá imagen en vivo del flujo vehicular, mientras que Waze for Cities emitirá alertas sobre congestión, accidentes, cierres y desvíos. Adicionalmente, se habilitó la Central de Emergencias 939 561 906 para reportes y consultas inmediatas, y los canales digitales de la PNP ofrecerán reportes y actualizaciones del estado de la carretera.

Las autoridades de EMAPE y la policía recalcaron la importancia de que los conductores respeten las indicaciones y se mantengan alerta a la comunicación oficial para garantizar un regreso seguro a la capital.