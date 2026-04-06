Falleció José María ‘Chema’ Salcedo a los 79 años

El periodismo peruano está de luto. En horas de la madrugada de este lunes 6 de abril se confirmó el fallecimiento de José María ‘Chema’ Salcedo a los 79 años, en las instalaciones del Hospital Arzobispo Loayza, nosocomio donde permanecía internado.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Nació en Bilbao, España, en 1946; sin embargo, desde muy pequeño llegó a nuestro país, donde se ganó un nombre en el ámbito periodístico. Fue en 1974 cuando inició sus primeros pasos en el periodismo con el diario La Prensa, para luego consolidarse como cronista.

‘Chema’ Salcedo se convirtió en un profesional a carta cabal y, en 1984, realizó uno de sus trabajos más recordados. Ese año fingió ser paciente del Hospital Víctor Larco Herrera con el objetivo de evidenciar las deficiencias en la atención de la salud mental en el Perú.

ÚLTIMOS AÑOS EN LOS MEDIOS

A raíz del cáncer que padecía desde 2017, el conductor de Combutters, Phillip Butters, se comunicó con José María ‘Chema’ Salcedo en 2021 para invitarlo a conducir un programa en PBO Noticias, espacio en el que se mantuvo hasta inicios de 2026.