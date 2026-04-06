Detienen a dos extranjeros en el Callao: extorsionaban a transportistas y comerciantes

En un amplio operativo, la Policía Nacional intervino a dos venezolanos que integrarían una banda criminal dedicada a extorsionar a transportistas y dueños de bodegas de San Martín de Porres (SMP) y el Callao.

Uno de los detenidos es Eduardo C. (25), quien fue capturado en una casa de la urbanización Aeropuerto, en el Callao. En el mismo domicilio, también fue detenido un menor de 16 años, de la misma nacionalidad.

DISPARANDO CONTRA AUTO

En la vivienda se decomisó bolsas de marihuana, municiones, un artefacto explosivo y otras sustancias ilícitas. En el celular de uno de los detenidos se encontró un video en el que aparecen disparando contra un auto.

Asimismo, se halló una hoja con un mensaje amenazante contra dueños de bodegas y transportistas informales. En la nota extorsiva, los delincuentes señalan pertenecer a la banda criminal ‘Los Caralitos del hampa’.