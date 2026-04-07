¡En la mira! PJ inspecciona peaje tras polémica por cobros

La tarde de este lunes 6 de abril, miembros del Poder Judicial realizaron una inspección ocular en el peaje de Separadora Industrial, ubicado en el distrito de Ate, en el marco de la disputa por la suspensión del cobro.

Hasta el lugar también llegaron representantes de la Municipalidad de Lima y de la empresa concesionaria, con el objetivo de inspeccionar las casetas que conectan las vías de La Molina y Ate, así como la pista auxiliar.

INSPECCIÓN AL PEAJE

Asimismo, durante la inspección, el abogado de la Municipalidad de Lima, Wilber Medina, solicitó que se incluyan en la evaluación las casetas ubicadas en la Vía de Evitamiento, debido a que no cuentan con una ruta alterna. “Se conoce como estación de peaje Separadora Industrial, no es que la demanda se inscriba a la que está en la propia avenida sino en la de evitamiento”, indicó.

La Procuraduría de la Municipalidad de Lima solicitó la suspensión inmediata del cobro, a través de Adrián Simons, abogado de la concesionaria Lima Expresa. “Hay una concesión que se ha venido realizando específicamente en el habeas corpus que se ha interpuesto con el objetivo de objetar esta concesión, en el entendido que no hay rutas paralelas o alternas que beneficien también a la población y que innegablemente ofrezcan un igual servicio”, agregó.

DECISIÓN DEL JUEZ

Por otro lado, el juez encargado de la inspección concluyó la revisión de las casetas de Separadora Industrial; sin embargo, no realizó la evaluación de las ubicadas en la Vía de Evitamiento, al señalar que estas no se encontraban dentro de la disposición establecida para la diligencia. “Se advierte una vía alterna que vendría ser la vía auxiliar en el distrito de La Molina, cuyos vehículos transitan desde el sur en dirección paralela al peaje”

Sin embargo, muchos conductores de la zona señalaron que la garita ubicada en la Vía de Evitamiento es difícil de evadir, por lo que, en la práctica, se ven obligados a pagar el peaje de todos modos. ”No hay forma (de evitar el peaje), toda la auxiliar y siempre hay mucho tráfico”, declaró conductor de la zona.