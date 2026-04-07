Transporte se restablece: línea C de Vipusa vuelve a circular tras atentado

Luego de sufrir un violento atentado vinculado a la extorsión que viene afectando al sector transporte, hecho que dejó como saldo una víctima mortal, una pasajera que se encontraba a bordo de la unidad, la empresa de transporte Vipusa, de la línea “C”, retomó sus operaciones.

Sin embargo, tras el ataque en el que lamentablemente falleció la pasajera, la empresa volvió a circular con relativa normalidad, aunque solo con el 50 % de su flota.

RETOMAN OPERACIONES PERO CON MIEDO

Asimismo, los conductores señalaron que, pese a haber retomado sus operaciones, el miedo sigue presente. En ese sentido, advirtieron que la presencia policial prometida en el transporte es prácticamente inexistente. “En cada paradero debe de haber policía; está saliendo puro jovencito que ni siquiera está armado”, indicó conductor de una unidad.

Por otro lado, esta situación también ha alcanzado a los pasajeros, quienes temen convertirse en las próximas víctimas. “Subo a cada unidad con temor, con miedo, no hay nada seguro, uno sale de su casa sin saber si regresará con vida”, agregó un ciudadano.