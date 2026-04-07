CNP: la lonchera escolar debe tener tres alimentos o combinaciones fundamentales

La decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) Magister Rosa Elena Cruz Maldonado, recomendó a las madres de familia/cuidadores que la lonchera escolar debe tener el balance de tres elementos fundamentales. Manifestó que el primer elemento es fruta de la estación por lo que no es necesario utilizar las más caras. El segundo, es una combinación de aquellos alimentos ricos en proteínas junto con un alimento rico en carbohidratos por ejemplo un pan con pollo deshilachado, un pan con huevo, pan con queso fresco pasteurizado, papa o camote con huevo, choclo con queso, pan con sangrecita, etc.

Cruz Maldonado sostuvo que no sería correcto enviar en la lonchera un pan con mantequilla o pan con mermelada, pan con manjar blanco ya que constituyen solo carbohidratos y/o grasa sin el contenido de alimentos ricos en proteínas necesarios en la lonchera escolar. Precisó que el tercer elemento para una lonchera es el líquido que no debe tener exceso de azúcar y mucho menos enviar una gaseosa o bebidas envasadas que tienen agregado de azúcar, porque lo que estaríamos haciendo es perjudicar la salud del niño. Se puede utilizar un refresco de alguna fruta natural, chicha morada o alguna infusión de hierbas o agua.

“El cerebro necesita glucosa y aminoácidos, la glucosa proviene del carbohidrato complejo y los aminoácidos de las proteínas. ¿Quiere que su hijo retenga la información que le brindan en la Institución educativa? Haga esa combinación”, recomendó la profesional en nutrición.

Al comentar, que algunos escolares llevan bebidas energizantes en las loncheras dijo que no es una opción ya que solo deben ser utilizadas por deportistas de alto rendimiento o en deportes de alto impacto y además sin azúcar.

También enfatizó que debería haber nutricionistas en las Instituciones Educativas, por lo menos en las que tienen la mayor cantidad de alumnos en todo el país, no solo para educar en nutrición directamente a los padres de familia, sino para evaluar a los niños (antropométricamente, clínicamente, dietéticamente) y descongestionar de pacientes a los establecimientos del Ministerio de Salud y Essalud que ya están desbordados en su capacidad de atención.

Precisó que todos los niños que resulten con un diagnóstico fuera de lo normal o eutrófico, como sobrepeso, obesidad, desnutrición, anemia, anorexia, bulimia, Trastorno de déficit de atención, etc. etc., requieren de consultas nutricionales y seguimiento hasta lograr su recuperación, además de evaluar y educar sobre las diferentes patologías relacionadas a la nutrición que podrían evitarse a esta edad, evaluar y educar sobre los quioscos que hasta la fecha no hay avances significativos a pesar de los tantos años que se intenta implementar quioscos saludables, puesto siguen brindando a los escolares productos ultraprocesados.

Dijo que también es importante controlar el consumo de embutidos en los alumnos puesto que es nocivo porque contienen nitritos o nitratos que tardan aproximadamente 15 días en poder metabolizarse o salir de nuestro cuerpo, y están relacionado con cáncer en los niños, además se debe implementar buenas prácticas de manipulación y realizar control de calidad a los alimentos que ingresan a las Instituciones Educativas del Programa de Alimentación Escolar con todo lo que vemos que está sucediendo con los alimentos de este programa social.

RECOMENDACIÓN A LOS PADRES

Además, la decana nacional del CNP recomendó a los padres de familia estar atentos con sus hijos ya que muchos siguen dietas que se publican en internet sin una base científica que a la larga pueden tener consecuencias mayores. “Se ha presentado un proyecto que se encuentra desde el mes de enero de este año en la comisión de educación del Congreso de la República para que los nutricionistas estén presentes en escuelas con 500 alumnos a más, la idea es estar presente donde está la mayor cantidad de alumnado para empezar una educación real, una educación en hábitos de alimentación puesto en los más pequeños se implementan los hábitos de alimentación y nutrición que marcará su salud futura”, agregó.