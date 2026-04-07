EsSalud logra salvar a paciente con infarto cerebral y evita secuelas tras atención oportuna

La rápida activación del “Código Stroke” permitió iniciar tratamiento en menos de 40 minutos y evitar daño permanente en paciente de 50 años.

Médicos del Hospital II Lima Norte Callao “Luis Negreiros Vega” de EsSalud lograron salvar la vida de una mujer de 50 años que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, quien se recuperó sin secuelas luego de recibir atención inmediata.

La paciente, identificada como Patricia Matta, llegó al establecimiento de salud con aproximadamente una hora de evolución de los síntomas. Presentaba dificultad para hablar, asimetría facial y debilidad en el lado derecho del cuerpo, signos que permitieron al personal médico sospechar rápidamente de un infarto cerebral.

Ante esta situación, se activó el protocolo de emergencia denominado “Código Stroke”, mecanismo que permite acelerar la atención en casos de ACV. Según informó el médico de emergencia Javier Munayco Martínez, en menos de 40 minutos desde su ingreso se inició la trombólisis endovenosa, tratamiento que consiste en la administración de un fármaco para disolver el coágulo que bloquea el flujo sanguíneo en el cerebro.

Tras el procedimiento, la paciente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intermedios Neurológicos, donde presentó una evolución favorable. En menos de tres días, no evidenciaba secuelas neurológicas y pudo retomar sus actividades habituales.

RÁPIDA INTERVENCIÓN

Especialistas destacaron que la rápida intervención fue clave para evitar daños permanentes. Asimismo, indicaron que este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario, que incluyó personal de triaje, médicos de emergencia, especialistas en diagnóstico por imágenes y cuidados críticos.

El Hospital Negreiros forma parte de la Red Prestacional Sabogal y es uno de los establecimientos que cuenta con la capacidad para realizar este tipo de procedimientos especializados. Recientemente, fue reconocido con el premio Platino de la iniciativa Angels, distinción internacional que valora los altos estándares en la atención de pacientes con ACV.