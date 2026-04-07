A cinco días de las Elecciones Generales 2026: Reniec atiende en horario ampliado priorizando entrega de DNI

Durante estos días, las principales agencias también cuentan con horario extendido hasta el viernes 10 de abril, con atención hasta las 7:45 p. m.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil estableció e informó horarios ampliados en diversas agencias del país con el fin de priorizar la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los ciudadanos que ya realizaron su trámite. Como parte de estas acciones, hoy martes 7 de abril atenderá hasta pasada las 7:00 p.m. en 80 oficinas principales a nivel nacional. Conoce la programación completa en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ghMwCivIHPdleZJQmkctdVp5MviYfZe/edit?usp=drivesdk&ouid=106576073094156017596&rtpof=true&sd=true

Durante estas semanas, las principales agencias también cuentan con horario extendido hasta el viernes 10 de abril, con atención hasta las 7:45 p. m., a fin de facilitar el recojo del DNI a los ciudadanos. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_hK0xvz5n2gjQb7taPa7qTEbti3MIPC/edit?usp=drivesdk&ouid=106576073094156017596&rtpof=true&sd=true)

También diferentes oficinas del Reniec a nivel nacional, las de mayor demanda, entregarán DNIs el sábado 11 y domingo 12 de abril. En ese sentido, esta disposición busca que los ciudadanos recojan su DNI a tiempo y estén debidamente identificados el día de las Elecciones Generales 2026.

La entidad registral publica los horarios y las sedes habilitadas a través de su página web oficial y sus redes sociales. Antes de acudir a una agencia, se recomienda a los ciudadanos verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo y revisar el horario de atención de la sede donde realizaron el trámite.

Atención durante Semana Santa

En el marco de estas acciones, el Reniec atendió durante Semana Santa en más de 100 agencias a nivel nacional, donde entregó 38,698 DNI y realizó 1,174 trámites relacionados con el documento de identidad.

Durante esos días, la atención fue fluida y la entidad convocó a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de recoger su documento. El Reniec mantiene medidas para asegurar el derecho a la identidad de todos los peruanos, con la ampliación de horarios y la atención en distintas sedes del Perú.