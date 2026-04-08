Extorsión en Lima Norte: ‘Los Mexicanos’ intimidan a empresas de transporte

El sector transporte continúa siendo duramente golpeado por la extorsión, un delito que sigue en aumento en Lima Norte y que ya ha cobrado la vida de víctimas inocentes a raíz del cobro de cupos a las empresas del rubro.

Una de las organizaciones que estaría generando mayor preocupación es la denominada “Los Mexicanos”, la cual viene lanzando amenazas contra distintas empresas de transporte que operan en esta zona de la capital.

AMENAZAS A EMPRESA SOL DE ORO

Una de las empresas que se ha visto bajo amenaza ha sido la empresa de transporte “Sol de Oro”, que ha sido amenazada hasta de muerte. “Los vamos a matar uno por uno, ustedes verán, atentamente los mexicanos”, indicó la banda criminal mediante un video.

Asimismo, efectivos policiales se desplazaron hasta las instalaciones de la empresa con el objetivo de reforzar la seguridad; sin embargo, según señalaron los trabajadores, esta medida no sería suficiente. “Bueno, yo pago 20 soles, cada uno paga su cupo”, indicó un conductor.

PIDEN QUE SE ACABE ESTA SITUACIÓN

Muchos conductores vienen renunciando a su trabajo tras sentir la poca seguridad y respaldo hacia su integridad; asimismo, piden que se tomen cartas sobre el asunto. “Que se acabe con todo esto de una vez, porque ya de verdad no se puede trabajar tranquilo; los carros están parados, no producen, eso afecta a todos, la empresa se ha quedado sin conductores”, agregó otro transportista.

Por otro lado, otros conductores expresaron su indignación ante la incertidumbre de no saber si, al salir a trabajar, podrán regresar a sus casas. “La impotencia que tenemos es que no somos valorizados como conductores que somos”, finalizó entre lágrimas.