Elecciones 2026: conoce desde cuándo rige la Ley Seca en el país

La restricción busca garantizar el orden durante los comicios y evitar incidentes el día de votación.

A raíz de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer las restricciones vigentes desde el lunes 5 hasta el domingo 12 de abril, día en que culmina la jornada electoral.

El JNE advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear multas que van desde 1 hasta 100 UIT, e incluso penas de hasta dos años de prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Entre las principales medidas figura la denominada “Ley Seca”, una restricción habitual en periodos electorales que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, con el fin de garantizar el orden público y fomentar el cumplimiento del deber cívico.

LEY SECA EN ELECCIONES

Esta restricción regirá desde el sábado 11 de abril a las 8:00 a. m. hasta el lunes 13 de abril a las 8:00 a. m., periodo en el que quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, así como la apertura de locales destinados a su consumo. Todo ello se encuentra establecido en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Por otro lado, el incumplimiento de esta restricción, según el inciso a) del artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), podría ser sancionado con una pena de hasta seis meses de prisión, además de una multa equivalente a un porcentaje del ingreso mínimo vital.