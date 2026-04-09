Abogada de Alianza Lima interfiere con diligencia fiscal en el estadio Matute

A raíz de la lamentable tragedia ocurrida en el Estadio Alejandro Villanueva, el club Alianza Lima busca esclarecer los hechos y aspira a recibir una sanción menor de cara a lo que resta del campeonato.

Asimismo, la abogada designada por el club mostró una actitud desafiante frente a las autoridades durante una diligencia de fiscalización realizada en el interior del recinto.

ABOGADA DESAFIANTE

En videos que vienen circulando en redes sociales se observa la actitud desafiante de la abogada Liliana Campos frente a los efectivos de fiscalización, a quienes cuestiona señalando que no tendrían conocimiento sobre la intervención. “Voy a dejar constancia de que no se ha querido identificar, no sé quién es, no quiere identificarse”, exclamó.

Esta diligencia, realizada por representantes del Ministerio Público, resulta clave para esclarecer los hechos ocurridos el viernes 8 de abril durante el banderazo organizado por los hinchas.

AUTORIDADES SE RETIRARON

Por otro lado, ante la insistencia por parte de la abogada, personal del Ministerio Público decidió retirarse del lugar constatando todo lo ocurrido. “No le puedo dar indicaciones, vamos a retirarnos, por favor, coronel, y todos, por favor, nos retiramos ya”, agregó