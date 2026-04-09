Más de 2 millones de jóvenes debutarán en las urnas en las Elecciones 2026

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, se ha registrado que una gran cantidad de jóvenes emitirá su voto por primera vez, lo que genera incertidumbre y preocupación sobre la forma en que afrontan el proceso electoral.

La cifra supera los dos millones de jóvenes, entre estudiantes y trabajadores, quienes asumen este momento con expectativas y responsabilidad, con la esperanza de que el próximo gobernante devuelva la estabilidad que el país ha perdido en los últimos años.

JÓVENES VOTAN POR PRIMERA VEZ

Muchos de estos jóvenes esperan que el candidato que resulte ganador de la contienda electoral brinde mayores oportunidades y, sobre todo, garantice seguridad para sus vidas. “Queremos que para el país, más que nada, basta con los robos; jóvenes como nosotros estudiamos hasta muy noche y es muy complicado llegar a casa”, indicó una joven ciudadana.

Asimismo, solicitan que se repliquen modelos educativos de otros países, con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los jóvenes que aspiran a estudiar una carrera profesional. “Hay países donde tú solo entregas tus documentos, como los del colegio, que has terminado la secundaria, y rápido tú entras para un instituto y una universidad”

ALGUNOS NO SABEN POR QUIÉN VOTAR

Por otro lado, algunos de los jóvenes muestran desconocimiento y desconfianza sobre qué votar debido a largas jornadas laborales que consumen su tiempo. “Ahorita no sé por quién votar, no tengo tiempo para ver eso de las elecciones, no paro pendiente, yo trabajo en el centro de Lima y luego en otro lado”, indicó un joven.

Por otro lado, muestran su disconformidad por ser parte del proceso electoral. “Me siento horrible, todos son malos”. Sin embargo, hay otras personas que muestran su emoción al respecto. “Emocionada porque por fin mi voz se va a poder escuchar”, agregó otra joven.