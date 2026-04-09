¡Golpe a la extorsión! Capturan a alias ‘Chileno’ en megaoperativo

Tras un operativo de la Policía Nacional del Perú, alias “El Chileno” fue capturado en su vivienda, donde se encontraba con total tranquilidad antes de ser sorprendido por los agentes.

El sujeto fue intervenido en un inmueble ubicado en el malecón del distrito de Miraflores. Según las autoridades, estaría vinculado como una pieza clave en la facción financiera de una organización criminal que habría amasado más de nueve millones de soles.

DETENCIÓN DE ALIAS “CHILENO”

El megaoperativo contra el crimen organizado (Greco) permitió la detención de 18 personas, entre ellas Víctor Eduardo Meza Escobar, alias “Chileno”. Cabe señalar que este sujeto ya había sido intervenido meses atrás.

Asimismo, meses atrás, este delincuente ya había sido identificado y puesto en la lista de los más buscados, luego de que el exministro José Santivañez revelara una relación de personas requeridas por delitos de extorsión. “La lista que se está mostrando es sumamente importante porque muchos de ellos aparecen por primera vez en una pantalla”, indicó en su momento Santibañez

PALABRAS DEL “CHILENO”

El delincuente, en una entrevista realizada hace más de un año, negó las acusaciones en su contra y aseguró ser una persona de bien dedicada al rubro de la organización de eventos. “Esto es algo inaudito, que me hayan culpado como extorsionador; yo soy una persona de bien, me dedico a hacer eventos, yo no me dedico a extorsionar”, manifestó Meza.

Por otro lado, según el teniente general Lozada, gracias a las investigaciones realizadas por las autoridades, este sujeto tendría un rol importante dentro de la organización criminal. “La investigación que se tiene está dentro de la cabeza de esta organización criminal, pero era a sus cuentas donde llegaban los montos extorsivos y que también hacía los desvíos y el movimiento de ese dinero”, concluyó.