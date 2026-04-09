Desarticulan a ‘Los Capuchas Negras del Cono Norte’, dedicada al cobro de cupos

Diversos ataques y amenazas eran atribuidos a la banda criminal “Los Capuchas Negras” del Cono Norte, cuyos presuntos integrantes fueron detenidos en un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú.

Durante las intervenciones simultáneas en los distritos de Independencia, Ventanilla y Santa Anita, se capturó a cuatro sujetos, quienes presuntamente se dedicaban al cobro de cupos a empresarios a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

ATAQUE A EMPRESARIA

Estos delincuentes generaban caos en cada una de sus intervenciones, como en el caso de una empresaria de Lima Norte, quien ya había sido atacada en su vivienda con una bomba molotov, además de la colocación de un artefacto incendiario. Estos hechos provocaron temor y preocupación entre sus familiares.

Durante el operativo, se incautaron diversos objetos, entre ellos teléfonos celulares utilizados para comunicarse con sus víctimas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, el cual presuntamente provendría de los cobros extorsivos que realizaban.

ROLES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

Por otro lado, las investigaciones revelaron que estos delincuentes cumplían funciones específicas dentro de la organización criminal. “En este caso encontramos una entidad mutante; eso quiere decir que la banda criminal o los coautores pueden tener una denominación dentro de su combo criminal, pero sin embargo utilizan la que les convenga de acuerdo al proceso”, agregó el coronel de la policía Obando.