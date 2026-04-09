Elecciones 2026: Cancillería informa que consulados ya recibieron el 100 % del material electoral

Mediante sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a la fecha, 9 de abril, a tres días de las elecciones generales 2026, el 100% del material electoral ya ha sido recibido por las oficinas consulares de Perú en todo el mundo.

Señala que recibieron 4082 cajas de material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, destinadas a las 114 oficinas consulares, a fin de garantizar el derecho al voto de 1 192 247 ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

MEDIO ORIENTE

El Consulado General en la ciudad de Miami fue el primero en recibir el material el 24 de marzo, una jurisdicción que concentra a más de 55 mil electores. Ese mismo día se hizo lo propio en Buenos Aires, Santiago de Chile y Nueva York.

Debido al conflicto en medio oriente, no se instalarán mesas en Tel Aviv y Ramla en Israel, Beirut en el Líbano, Amán en Jordania, Riad en Arabia Saudita, Al-Kuwait en Kuwait, Dubái y Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos y Doha en Qatar.