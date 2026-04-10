Elecciones 2026: voluntarios supervisarán la jornada electoral a nivel nacional

A tan solo días de las Elecciones Generales 2026, la Asociación Civil Transparencia anunció que desplegará miles de voluntarios para observar el desarrollo de la contienda electoral.

Esta medida busca garantizar una mayor transparencia en el proceso, ya que el personal desplegado estará presente desde tempranas horas de la mañana, acompañando incluso la instalación de las mesas de votación.

DESPELGARAN VOLUNTARIOS

Asimismo, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, aseguró que el despliegue de miles de voluntarios se realizará a nivel nacional. “Vamos a desplegar a miles de voluntarios, acreditados por el JNE para observar más de 1100 mesas en 125 provincias en todas las regiones del país y en 8 ciudades en el extranjero”, aseguró.

Además de asegurar la transparencia en los sufragios y alertar de algún tipo de irregularidad. “Garantizar que durante la elección de la jornada todo ha pasado pacíficamente con transparencia y, si ha habido irregularidades, levantar alertas”, manifestó.

SIN FINES DE LUCRO

Por otro lado, este despliegue es de carácter plenamente voluntario y busca garantizar la transparencia y limpieza del proceso electoral. “Lamentablemente, muchos partidos políticos en el mundo que pierden las elecciones no son buenos perdedores y empiezan a pedir el fraude sin evidencia, por eso tendremos el poder de asegurar si hubo o no fraude”, concluyó Henzler.