A un año del fallecimiento de ‘El Ruso’, su familia denuncia falta de responsables

A un año de la lamentable muerte de Paul Flores, conocido como “El Ruso”, quien fue víctima de un atentado vinculado a la extorsión mientras integraba la orquesta Armonía 10, el caso continúa generando conmoción en el país.

Por su parte, su viuda, Carolina Jaramillo, con quien mantuvo una relación de 17 años, señaló que aún se encuentra en la búsqueda de los responsables del crimen. Sin embargo, manifestó que la justicia le resulta indiferente ante la falta de avances en el caso.

UN PROCESO LENTO

Carolina Jaramillo indicó que han solicitado una audiencia contra los presuntos responsables; sin embargo, lamentó que el proceso avance con lentitud, pese a las pruebas presentadas. “Este fin de mes de marzo tuvimos una audiencia para que le den una preventiva a uno de los que dispararon, pero es lento el proceso”, indicó.

Asimismo, señaló que no se resigna ni pierde la esperanza de encontrar justicia para su esposo, haciendo alusión a que existe una justicia divina. “Estamos ahí poniéndole punche, esperando, como digo, si el hombre no hace justicia, yo creo que Dios lo va a hacer y yo creo que nadie se va de aquí pagando todas sus culpas”, manifestó.

EVENTO EN RECONOCIMIENTO A SU ESPOSO

El sentimiento de dolor aún permanece para Carolina Jaramillo, quien lo extraña día a día. En ese contexto, valora el reconocimiento musical que será realizado en honor a Paul Flores por la orquesta Compay Quinto y otras destacadas figuras de la cumbia. “Con tristeza todavía, me hace muchísima falta y yo creo que siempre me va a hacer falta, en la casa, en mi día a día, asiíque hacer este evento, demostrar más de lo que yo le demostré, que sigo aquí con él, esperando que algún día nos reencontremos”, sostuvo.