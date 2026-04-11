¡Máxima seguridad! PNP despliega plan para Elecciones 2026

Más de mil efectivos serán desplegados a nivel nacional para resguardar el proceso electoral y garantizar el orden público.

A tan solo 48 horas de las Elecciones Generales 2026, se dieron a conocer las medidas adoptadas por la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

En una conferencia de prensa realizada en el Colegio Alfonso Ugarte, ubicado en el Paseo de la República, en el distrito de San Isidro, se informó que se desplegará un importante número de efectivos policiales a nivel nacional.

FACILIDADES PARA LOS EFECTIVOS POLICIALES

Un aspecto importante es que los policías que se encuentren de turno tendrán facilidades para ejercer su derecho al voto, según informó el general de la Policía, Óscar Manuel Arriola. “La Policía Nacional, como todos los peruanos, tendrá los horarios flexibles y muy bien estudiados para garantizar que también cumplan el ejercer el libre derecho a sufragio”, indicó.

Además, indicó que, si el local de votación se encuentra lejos de la zona donde el efectivo policial desarrolla sus labores, el jefe encargado deberá brindarle las facilidades necesarias para que pueda ejercer su derecho al voto. “Deberán brindar las facilidades a efecto de que los efectivos en su totalidad cumplan con ejercer su voto”, agregó.

DESPLAZAMIENTO DE EFECTIVOS

Se confirmó que, desde días previos, se viene desplazando a estos efectivos en buses hacia distintas ciudades, regiones y zonas rurales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los votantes y garantizar que esta jornada democrática se desarrolle de la mejor manera.