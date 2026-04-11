Elecciones 2026: observadores electorales recorrieron distintos locales de votación en Lima

Esta mañana, las misiones de observación electoral, internacionales y nacionales, visitaron los Jurados Electorales Especiales (JEE) de diferentes regiones, también recorrieron los centros de votación ubicados en Lima.

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Transparencia visitaron las sedes de los Jurados Electorales Especiales (JEE), entre otros, de Arequipa y Huancavelica.

ENTIDADES ELECTORALES

Mientras los representantes de la misión de observación de la Conferencia de Partidos Políticos de América, la Comisión Electoral Central de Rusia y la Academia de Derecho Electoral y Político de Brasil, visitaron la sede del JNE.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con estas visitas los observadores vienen verificando la organización y el despliegue realizado por las entidades electorales para garantizar el éxito de la jornada de mañana domingo 12.