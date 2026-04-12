ONPE amplía horario de votación hasta las 6 p.m. por retrasos en mesas de sufragio

Ante los constantes retrasos en la instalación de mesas de votación y las múltiples denuncias de la ciudadanía por fallas técnicas en locales de sufragio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 de la tarde.

La medida fue adoptada tras reportes de desorganización en diversos puntos del país, lo que generó largas colas y malestar entre los electores. A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ofreció disculpas públicas por los retrasos en la llegada del material electoral, situación que impidió la instalación oportuna de varias mesas de sufragio en la capital. Asimismo, reconoció que todavía falta desplazar material de votación y responsabilizó a una empresa concesionaria.

RETRASOS EN LIMA GENERAN MALESTAR CIUDADANO

La situación se agudizó en distritos de Lima Norte, Lima Sur y el centro de la capital, donde incluso algunas mesas recién fueron instaladas cerca del mediodía, a minutos del cierre oficial del plazo para instalación de meses de sufragio. Hasta el cierre de este informe se conoció que este plazo se extendió hasta las 2 de la tarde.

DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Otro que lamentó la situación fue el titular del JNE: "Les pedimos las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado. Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero en este momento lo más importante es que se garantice su derecho al sufragio (...) pido a los miembros de mesa que sigan apoyando al sistema. Son elementos muy importantes para la garantía del proceso", sostuvo.